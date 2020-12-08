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Batı Karadeniz'de "bisiklet rotaları" belirleniyor

KARABÜK HABERLERİ  | 08.12.2020 17:44 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'de "bisiklet rotaları" belirleniyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), doğa sporlarını geliştirmek ve turizmi çeşitlendirmek için Batı Karadeniz Bölgesi (Zonguldak, Karabük ve Bartın) ile Kuzey Anadolu Bölgesi'nde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) altyapısı tamamen hazırlanmış "Batı Karadeniz Pilot Bisiklet Rotaları" oluşturulacağını bildirdi.

BAKKA tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansının (KUZKA) destek verdiği çalışmada, doğa temelli bireysel ve toplu spor organizasyonlarının artırılması ve sürekli yapılabilir duruma getirilmesi için Karabük, Bartın ve Kastamonu şehirleri arasında bir pilot çalışma alanı belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada, Karabük, Bartın ve Kastamonu'yu kapsayan alanda yaklaşık olarak 1500 kilometre asfalt-stabilize ve 300 kilometre toprak-orman yollarından oluşan rotalar belirlendiği ve kent merkezlerinde seçilen noktalarda bisikletli ulaşım oranlarının belirlenmesi amacıyla taşıt türü tespit çalışmaları gerçekleştirildiği aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Bisiklet sporu ve turizmi kapsamında gerçekleştirilen saha çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki bölgenin de bisiklet konusundaki potansiyeli, belirlenen rotalarda yapılması gerekli fiziksel düzenlemeler, yerel, ulusal ve uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında önerilerin aktarıldığı çevrim içi farkındalık etkinliği bölgedeki kaymakamlıklar, üniversiteler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi."

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