YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

DÜZCE HABERLERİ  | 25.04.2020 12:12 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz'de "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor

Düzce, Karabük, Bolu ve Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılan "Evde kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor.

Düzce'de İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor Sokak, Anıtpark Meydanı ve Avni Akyol Parkı'nın şerit ve bariyerlerle kapatılmasıyla kent merkezinde sakinlik sürüyor.

Zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşların evde kalmayı tercih ettiği gözlendi. Polis, bekçi ve zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıda bulundu.

Büyük bölümü maske takan vatandaşların, işlek cadde girişlerinde polis ve Türk Kızılay ekiplerince ateşleri ölçülüyor.

- Karabük

Karabük'te sokağa çıkma kısıtlaması bulunmamasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadığı, dışarıdakilerin neredeyse hepsinin maske taktığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve zaman zaman yaya yoğunluğu yaşanan Kemal Güneş Caddesi'nin bariyerlerle kapatılan giriş ve çıkışlarında görev yapan ekipler, denetimlerine devam ediyor.

Ayrıca polis ekipleri, vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden yürümelerine ve banka önlerinde yoğunluk oluşmasına izin vermiyor.

Öte yandan, önceki gün İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla 4 gün boyunca sınırlanan Karabük ve ilçelerine bağlı bütün köylere giriş ve çıkışlar da jandarma ekiplerince kontrol altında tutuluyor.

- Bolu

Bolu'da zorunlu haller dışında sokağa çıkanların haricinde vatandaşlar evde kalmayı tercih ediyor.

Polis ekipleri ve zabıta memurları, anonslarla vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor.

Türk Kızılay ekipleri ise sokağa çıkmak zorunda kalan vatandaşlara Kent Meydanı'nda kurulan çadırdan maske dağıtımı yapıyor.

Öte yandan, okunan ezanların ardından da vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor.

Kentte cumartesi günleri kurulan Bahçelievler Mahallesi'ndeki pazar alanında da yoğunluk yaşanmadığı görüldü.

- Bartın

Bartın'da sıcak hava ve hafta sonu olmasına rağmen vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmadıkları, çıkanların da maske kullandığı görüldü.

Kentin normal zamanda en işlek yerlerinden olan ve bankaların bulunduğu Hükümet Caddesi, yoğunluğun önlenmesi için bariyerle kapatılırken, işi olmayan vatandaşların buraya girmesine izin verilmiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!
1/
Anahtar Kelimeler:
Bartın Bolu Düzce Karabük

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Evinin duvarlarını odunla çevirdi

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Van’da yol kapatarak ateş yakıp polis araçlarına molotofla saldıran 5 kişi tutuklandı

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Av koruma çalışmaları esnasında ekiplere yakalanan Karaca’nın kaçış anları kamerada

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Müdür Özer Ersoy: “Okullarımızı evlere taşıyoruz”

Binlerce aileye ramazan desteği

Binlerce aileye ramazan desteği

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Pandemi sonrası yeni dünya düzeni

Düzce Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:55
Öğle
12:58
İkindi
16:46
Akşam
19:52
Yatsı
21:21

Düzce Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

Bedir Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Seçkin Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Şehrin dört bir yanında çalışmalar sürüyor

Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Düzce belediyesi kapı kapı dağıtıyor

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Düzce'de iki ilçeye giriş ve çıkışlara sınırlandırma

Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

Başkan eşinden görevlileri börek ikramı

Tedbirleri yerinde incelediler

Tedbirleri yerinde incelediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.