Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri denetimi

KARABÜK/DÜZCE/ZONGULDAK (AA) - İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelgesi kapsamında valilerin yönetim ve koordinasyonunda Karabük, Düzce ve Zonguldak'ta pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar ve taksilerde denetim yapıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve diğer ilgililerle Yeşil Mahalle Taşkent Caddesi'ndeki iş yerlerini denetledi.

Kurallara uyanlara teşekkür eden Gürel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün 81 ilde koronavirüs tedbirleri denetimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Kontrollü sosyal hayata geçilmesinden bu yana ekiplerinin her gün sahada olduğunu belirten Gürel, "Amacımız vatandaşları bilinçlendirmek ve duyarlılığı artırmak. İnşallah kısa sürede bu virüsten kurtulmuş olacağız." diye konuştu.

Gürel, kentte 65 yaş üzeri ve kronik hastalığı olan vatandaşlara getirilebilecek kısıtlamaların bu hafta planlanacağını kaydetti.

- Düzce

Düzce Valisi Cevdet Atay, kentin yöneticileri ve kolluk güçleriyle il merkezinin işlek noktalarında maske, mesafe ve hijyen denetimi yaptı.