YURTHABER
  4. "Batı Karadeniz'in Efes"inde kazılar yeniden başladı

"Batı Karadeniz'in Efes"inde kazılar yeniden başladı

DÜZCE HABERLERİ  | 16.01.2020 12:39 | Son Güncelleme

Düzce Valisi Zülkif Dağlı: - "Her yıl 2 ay gibi kısa bir sürede olan ancak çok da fazla yol alamadığımız çalışma tarzından vazgeçmek suretiyle 12 ay boyunca bu çalışma devam edecek" - Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: - "Burası Göbeklitepe gibi ülkenin gündemine oturacak bir yer. İnşallah burada yapacağımız kazılarla 3 yıl içinde antik tiyatroyu kazıları tamamlanmış, restore edilmiş bir alan haline getireceğiz"

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'te bulunan antik tiyatro ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için sadece yaz döneminde 2 ay yapılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarılmasının ardından bölgedeki kazı çalışmalarına yeniden başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konuralp'in kendileri için önemli bir yer olduğunu söyledi. Konuralp ve Düzce'nin Konuralp Gazi tarafından fethinin üzerinden 697 yıl geçtiğini ifade eden Dağlı, "Roma tiyatrosu hemen yanımızda ve kazıya tekrar başlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Belediyemiz, Valilik, Ticaret Odamız ve üniversitenin koordinesinde bu çalışma artık 12 ay boyunca devam edecek. Her yıl 2 ay gibi kısa bir sürede olan ancak çok da fazla yol alamadığımız çalışma tarzından vazgeçmek suretiyle 12 ay boyunca bu çalışma devam edecek. Burası önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Buraya çok fazla yoğunlaşarak Sayın Bakanımızla ve ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte inşallah burayı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz." diye konuştu.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de Bakanlığın bölgeyi 12 ay kazı yapılabilecek yerler arasına aldığını belirterek şunları kaydetti:

"Biz belediye olarak bu işe ciddi katkılar sunuyoruz. Bu bölgeye kazı yapmak için 20 kişilik işçi kadrosu ayırıyoruz. Düzce Belediyesinden 20 çalışan sürekli olarak burada her gün kazı yapacak. İkincisi, burada bir çadır kuracağız. Bu çadırda ikramlarda bulunacağız. Kazı yapmaya gelenler bu çadırda dinlenecekler. Burası Göbeklitepe gibi ülkenin gündemine oturacak bir yer. İnşallah burada yapacağımız kazılarla 3 yıl içinde antik tiyatroyu kazıları tamamlanmış, restore edilmiş bir alan haline getireceğiz."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından sembolik olarak ilk kazma vuruldu.

Törene, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tuncay Şahin, Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan ve öteki ilgililer katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
“Çocuklarımız internette güvendeler mi?”“Çocuklarımız internette güvendeler mi?”
Belgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyorBelgesiz avlanan avcıların tüfeklerine el konuluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batı Karadeniz Düzce Efes Prusias ad Hypium Antik Kenti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Düzce Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:41
Sabah
08:11
Öğle
13:10
İkindi
15:37
Akşam
17:59
Yatsı
19:23

Düzce Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Demir Eczanesi
Merkez
Yiğitcan Ertan Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Tuğba Eczanesi
Merkezkonuralp
Dilara Eczanesi
Akcakoca
Deva Eczanesi
Cumayeri
Melek Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Düzce’de 392 anneye 166 bin lira ödeme yapıldı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Minik öğrenciler Eren Bülbül’ün 18. doğum gününü sınıflarında kutladı

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı

Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Başkan Özlü “2020 Düzce’de değişim ve dönüşüm yılı olacak”

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.