"Batı Karadeniz'in Efes"inde kazılar yeniden başladı

"Batı Karadeniz'in Efes'i" olarak bilinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına yeniden başlandı.

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Konuralp'te bulunan antik tiyatro ve çevresindeki kalıntıların gün yüzüne çıkarılması için sadece yaz döneminde 2 ay yapılan kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarılmasının ardından bölgedeki kazı çalışmalarına yeniden başlanması dolayısıyla tören düzenlendi.

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Konuralp'in kendileri için önemli bir yer olduğunu söyledi. Konuralp ve Düzce'nin Konuralp Gazi tarafından fethinin üzerinden 697 yıl geçtiğini ifade eden Dağlı, "Roma tiyatrosu hemen yanımızda ve kazıya tekrar başlıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Belediyemiz, Valilik, Ticaret Odamız ve üniversitenin koordinesinde bu çalışma artık 12 ay boyunca devam edecek. Her yıl 2 ay gibi kısa bir sürede olan ancak çok da fazla yol alamadığımız çalışma tarzından vazgeçmek suretiyle 12 ay boyunca bu çalışma devam edecek. Burası önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Buraya çok fazla yoğunlaşarak Sayın Bakanımızla ve ilgili tüm arkadaşlarımızla birlikte inşallah burayı hak ettiği yere hep birlikte getireceğiz." diye konuştu.