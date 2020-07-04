"Batı Karadeniz'in incisi" eski günlerine dönüyor

ÖMER ÜRER - "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi, geçen yıl yaşanan sel felaketi, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büründüğü sessizlikten kurtularak eski günlerine dönmeye başladı.

Özellikle günübirlik yerli turistler tarafından yoğun talep gören bölgenin en önemli turizm alanı, geçen yıl 7 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi ve bu yıl sezon öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında turizm alanında durgunluk yaşadı.

Sel felaketinin ardından denize akan ağaç parçaları ve diğer malzemelerin temizlenmesi çalışmaları ile selden etkilenen esnafın yaralarının sarılması nedeniyle geçen yıl durgun bir dönem geçiren Akçakoca'da, bu sezon normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Sahillerdeki hareketlilikten memnun olan esnaf, sezonun verimli geçeceğinden umutlu.

Plaj ve konaklama tesislerinde sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görülen bölgede, belediye ve esnaf, el ele verip turizmdeki hareketliliği artırmayı amaçlıyor.