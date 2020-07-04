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"Batı Karadeniz'in incisi" eski günlerine dönüyor

DÜZCE HABERLERİ  | 04.07.2020 12:00 | Son Güncelleme

İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi, geçen yıl yaşanan sel felaketi, bu yıl ise koronavirüs tedbirleri kapsamında büründüğü sessizlikten kurtularak yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı - Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar: - "Havaların da sıcak gitmesiyle Akçakoca'nın güzel bir sezon yaşayacağını düşünüyorum"

ÖMER ÜRER - "Batı Karadeniz'in incisi" olarak adlandırılan, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol arasında yer alan Düzce'nin, 38 kilometrelik sahil şeridine sahip Akçakoca ilçesi, geçen yıl yaşanan sel felaketi, bu yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında büründüğü sessizlikten kurtularak eski günlerine dönmeye başladı.

Özellikle günübirlik yerli turistler tarafından yoğun talep gören bölgenin en önemli turizm alanı, geçen yıl 7 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketi ve bu yıl sezon öncesi Kovid-19 tedbirleri kapsamında turizm alanında durgunluk yaşadı.

Sel felaketinin ardından denize akan ağaç parçaları ve diğer malzemelerin temizlenmesi çalışmaları ile selden etkilenen esnafın yaralarının sarılması nedeniyle geçen yıl durgun bir dönem geçiren Akçakoca'da, bu sezon normalleşme süreciyle hareketlilik yaşanıyor.

Sahillerdeki hareketlilikten memnun olan esnaf, sezonun verimli geçeceğinden umutlu.

Plaj ve konaklama tesislerinde sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görülen bölgede, belediye ve esnaf, el ele verip turizmdeki hareketliliği artırmayı amaçlıyor.

- "Normalleşme süreciyle hareketlilik başladı"

Akçakoca Turizm Derneği Başkanı Rıza Çakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl temmuz ayında bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle turizm sektörünün zarar gördüğünü söyledi.

Devletin katkılarıyla yaraların sarıldığını anlatan Çakar, bu yıl ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle sezon hazırlıklarının biraz yavaş kaldığını, normalleşme süreciyle hareketliliğin başladığını kaydetti.

Çakar, geçen hafta Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik görüldüğünü ancak hafta başından bu yana yoğunluk yaşandığını aktararak, "Yeni haftaya girmemizle beraber turizm sektörü yavaş yavaş canlanmaya başladı. Havaların da sıcak gitmesiyle Akçakoca'nın güzel bir sezon geçireceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çakar, "Her bireyin kendisini koruması lazım. Maskelerimizi takmamız lazım. Hafta sonu da yoğunluk olacağını düşünüyorum. Misafirlerimizi Akçakoca'da en güzel şekilde ağırlamak istiyoruz. Misafirlerimizi ilçemize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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