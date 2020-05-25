YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Batı Karadeniz’in incisi eskiyi arıyor

Batı Karadeniz’in incisi eskiyi arıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 25.05.2020 15:46 | Son Güncelleme

Batı Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Akçakoca’da Ramazan bayramında oteller ve sahiller boş kaldı.Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını deneniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu Batı Kardeniz’in en önemli turizm merkezi Akçakoca ilçesinde otel ve sahiller boş kaldı.

Batı Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Akçakoca’da Ramazan bayramında oteller ve sahiller boş kaldı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını deneniyle alınan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu Batı Kardeniz’in en önemli turizm merkezi Akçakoca ilçesinde otel ve sahiller boş kaldı. Geçtiğimiz yıl tamamen dolu olan oteller bu Ramazan Bayramında boş kaldı.
Otel işletmecisi Oğuzhan Yemenici, geçen yıl Ramazan bayramında yüzde 100 doluluk oranına ulaştıklarını belirterek, ’’Bu yıl Ramazan bayramında salgın nedeni ile otelimiz boş kaldı. Önümüzdeki günlerde iç turizmin serbest bırakılması ile verimli bir yaz sezonu geçireceğimizi umut ediyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı 2 dolara satın aldı... Gerçek değerine inanamadı
Bir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldıBir ilde daha Batı Nil Virüsü alarmı! Vatandaşlar uyarıldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Kırklareli'nde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden vatandaşları özel harekat ekipleri uyardı

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdiler

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bayramda onları unutmadılar

Bayramda onları unutmadılar

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Müdür Sünnetçioğlu’ndan bayram ziyaretleri

Düzce Namaz Vakitleri 25 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:31
Sabah
05:23
Öğle
12:57
İkindi
16:55
Akşam
20:22
Yatsı
22:05

Düzce Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Pazartesi

Ab-I Hayat Eczanesi
Merkez
Kayam Eczanesi
Merkez
Burak Eczanesi
Merkezkkonutlar
Ahsen Eczanesi
Merkezkonuralp
Nimet Eczanesi
Akcakoca
Emel Eczanesi
Cumayeri
Ergin Yavuz Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Akçakoca Belediyesi meclisi olağanüstü toplandı

Akçakoca Belediyesi meclisi olağanüstü toplandı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

967 öğretmene ek ders ücretleri ödenecek

967 öğretmene ek ders ücretleri ödenecek

Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

Minikler ve gençler için oyun alanları ve parklar hazırlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.