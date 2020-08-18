YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Batı Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor

Batı Karadenizli balıkçılar "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor

DÜZCE HABERLERİ  | 18.08.2020 11:43 | Son Güncelleme

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş: - "Bu sezon için umutluyuz. Güzel bir av sezonu bekliyoruz. İstavrit, hamsi ve palamutta ciddi oranda bir avcılık gözüküyor"

Batı Karadenizli balıkçılar, av yasağının kalkacağı 1 Eylül'de denize açılmak için gün sayıyor.

Batı Karadeniz'in en önemli limanına sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekne ve ağlarını onararak yeni sezona hazırlanan gırgır ve trol balıkçıları, "vira bismillah" demek için sabırsızlanıyor.

Teknelerinde onarım, tamir ve yenileme işlemlerini tamamlayan, ağlarını son kez elden geçiren balıkçılar, heyecanla denize açılacakları günü beklemeye başladı.

- "Vira bismillah demek için sabırsızlanıyoruz"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Balıkçıların son eksiklerini tamamlamaya çalıştığını belirten Karakaş, "Ağlarımızın son eksiklerini tamamlıyoruz. Eksik ağ varsa onların eksiklerini gideriyoruz. Balıkçılık umut verici bir görüntüye sahip. Umut verici bir avcılık söz konusu olacak, diye düşünüyoruz. Bu da tezgahlardaki balık fiyatlarına yansıyacaktır." diye konuştu.

Karakaş, "kazasız belasız" sezon geçirme temennisinde bulunarak, "Bu sezon için umutluyuz. Güzel bir av sezonu bekliyoruz. İstavrit, hamsi ve palamutta ciddi oranda bir avcılık söz konusu gözüküyor. Bunun da meyvesini İnşallah 1 Eylül'den itibaren almaya başlayacağız. Balıkçılarımız heyecanlı ve 'vira bismillah' demek için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp... Bu nasıl düğün eğlencesi! Konvoy yapıp...
Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!Vali'nin sosyal medya hesabını mesaj yağmuruna tuttular!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da ayrılık

Kayserispor’da ayrılık

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

GÜNCELLEME - Adana'da orman yangını

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Akçakocalılar, katamarana yoğun ilgi gösteriyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi öğrencileri başarıdan başarıya koşuyor

Sevimli kuş artık emin ellerde

Sevimli kuş artık emin ellerde

Düzce Namaz Vakitleri 18 Ağustos Salı

İmsak
04:26
Sabah
06:02
Öğle
13:04
İkindi
16:52
Akşam
19:57
Yatsı
21:26

Düzce Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Salı

Emirgan Eczanesi
Merkez
Yiğitcan Ertan Eczanesi
Merkez
Bahçelievler Eczanesi
Merkezkkonutlar
Filiz Eczanesi
Merkezkonuralp
Karadeniz Eczanesi
Akcakoca
Serkan Eczanesi
Cumayeri
Hakan Eczanesi
Golyaka
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Albayrakoğlu “Gelecek dönemlere imza atacağız”

Albayrakoğlu “Gelecek dönemlere imza atacağız”

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu

Off-road tutkunları Düzce'deki şenlikte buluştu

Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor

Akçakoca Kadınlar Plajı Düzenleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.