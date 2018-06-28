‘Batı'nın uşağıyım' yazan Pucca 'Babamın evinde örgüt kanıtı aramışlar, Batı oğlumun adı'

Muharrem İnce'nin bir resepsiyonda çekilen fotoğrafını "Yarın gece aynen böyle en güzel kıyafetlerimizi giyip, ellerimizle şampanya ile kutlayacağız. Güzellik, temizlik, ferahlık, asalet geliyor. Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor" sözleriyle paylaşan Pucca'ya tepki mesajları yağmıştı. Pucca daha sonra ise bu paylaşımından dolayı özür dilemişti.

'BATI OĞLUMUN ADI'

Pucca Twitter'da kendine hakaret edilen bir paylaşımın görüntüsünü paylaşarak 'tabii Batı’nın uşağıyım' demişti. Pucca, son paylaşımında oğlunun isminin 'Batı' olmasından dolayı bunu yazdığını açıkladı.

Pucca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugün babamın evine gelmişler, evde beni ve terör örgütüne dair kanıt aramışlar. Batı oğlumun ad adı, oğlumun! OHAL diye bakalim ne olacak” ifadelerini kullandı.





