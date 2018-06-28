MAGAZİN

‘Batı'nın uşağıyım' yazan Pucca 'Babamın evinde örgüt kanıtı aramışlar, Batı oğlumun adı'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 23:34 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomeni Pucca adıyla tanınan Selen Pınar Işık, oğlu Batı’yla ilgili olarak Twitter’da yaptığı “Batı’nın uşağıyım” paylaşımının ardından polislerin babasının evine giderek kendisini sorduğunu ve arama yaptıklarını yazdı. Pucca'nın seçimler öncesinde attığı Muharrem İnce tweet'iyle tepki toplamıştı.

‘Batı'nın uşağıyım' yazan Pucca 'Babamın evinde örgüt kanıtı aramışlar, Batı oğlumun adı'

Muharrem İnce'nin bir resepsiyonda çekilen fotoğrafını "Yarın gece aynen böyle en güzel kıyafetlerimizi giyip, ellerimizle şampanya ile kutlayacağız. Güzellik, temizlik, ferahlık, asalet geliyor. Ayakkabı kokusu ülkeden gidiyor" sözleriyle paylaşan Pucca'ya tepki mesajları yağmıştı. Pucca daha sonra ise bu paylaşımından dolayı özür dilemişti.

'BATI OĞLUMUN ADI'
Pucca Twitter'da kendine hakaret edilen bir paylaşımın görüntüsünü paylaşarak 'tabii Batı’nın uşağıyım' demişti. Pucca, son paylaşımında oğlunun isminin 'Batı' olmasından dolayı bunu yazdığını açıkladı.

Pucca, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, “Bugün babamın evine gelmişler, evde beni ve terör örgütüne dair kanıt aramışlar. Batı oğlumun ad adı, oğlumun! OHAL diye bakalim ne olacak” ifadelerini kullandı.

pucca-2

PARTNERBacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?Bacaklarını gören inanamıyor! Bu gerçek olabilir mi?
Büşra Develi o soruyu duyunca kaçtıBüşra Develi o soruyu duyunca kaçtı
Once Upon a Time In Hollywood'dan ilk kareyi paylaştılarOnce Upon a Time In Hollywood'dan ilk kareyi paylaştılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pucca Selen Pınar Işık

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın gözündeki şişliğin nedeni ortaya çıktı

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Muharrem İnce Twitter'dan duyurdu: Önünüzdeki Çarşamba günü...

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Bağkur prim borçları siliniyor

Bağkur prim borçları siliniyor

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP için aldığı kulisi açıkladı: Macron Modeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Survivor Hakan Hatipoğlu ve hamile eşi Gizem'in bebek heyecanı

Survivor Hakan Hatipoğlu ve hamile eşi Gizem'in bebek heyecanı

Ezgi Mola'yı utandıran soru!

Ezgi Mola'yı utandıran soru!

Soner Sarıkabadayı'dan yeni klibi için mahkum pozu

Soner Sarıkabadayı'dan yeni klibi için mahkum pozu

Ünlü oyuncu Mine Tugay yoga videosunu paylaştı

Ünlü oyuncu Mine Tugay yoga videosunu paylaştı

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Murat Dalkılıç: 'Gizli gizli takip ediyor'

Murat Dalkılıç: 'Gizli gizli takip ediyor'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.