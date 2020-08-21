YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman Belediyesi çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

Batman Belediyesi çalışmalarına gece gündüz devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 21.08.2020 12:10 | Son Güncelleme

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, gece saat 23.30 civarında yapılan ana arter asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi ve çevre esnafını ziyaret etti.Atatürk Parkı yanı İnsan Hakları Bulvarı’ndaki asfalt serim çalışması incelemesinde Vali Şahin’e Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan ve ilgili birim amirleri eşlik etti.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, gece saat 23.30 civarında yapılan ana arter asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi ve çevre esnafını ziyaret etti.
Atatürk Parkı yanı İnsan Hakları Bulvarı’ndaki asfalt serim çalışması incelemesinde Vali Şahin’e Çevre ve Şehircilik İl Müdürü ve aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı Muzaffer Özkan ve ilgili birim amirleri eşlik etti. Burada konuşan Vali Şahin, “Saat 24.00’ü gösteriyor. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapıyorlar. Biz de bunlara bir ‘kolay gelsin’ ziyaretinde bulunmak için buradayız. Ekiplerimiz 24 saat çalışıyorlar. Özellikle ana arterlerde, şehrin kalabalıklarının olduğu, çarşısının olduğu, ticaretinin devam ettiği yerlerde gece çalışıyorlar ki, ticari hayat olumsuz etkilenmesin. Şu ana kadar 60 bin ton asfalt döktük. Geçen seneki 1 yılın toplam asfaltını dökmemize çok az bir şey kaldı. Hedefimiz 170 bin tonu geçmek. Hatta Enerji Bakanlığıyla yapmış olduğumuz görüşmelerde eğer olumlu neticeler alırsak, bakanlıktan alacağımız hibe ile beraber 200 bin tonun da üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 2 ekibimiz var; her birinde eleman çalışıyor. Toplam 80 personelimiz var. 50 aracımız da asfalt seferberliğinde görev alıyorlar. Çalışmalarımız devam edecek; asfalt mevsiminde olabilecek en fazla asfaltı dökmeyi hedefliyoruz. Böylece çok daha temiz, çok daha nezih bir Batman’a hep birlikte ulaşacağız" dedi.

“Kaçak yapınızı legal hale getireceğiz diye dolandırıcılık yapıyorlar”
Vali Şahin, Batman’da kaçak yapıların legal hale getirilmesi için vatandaşların dolandırıldığını duyduklarını belirterek tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Şahin, “Kulağımıza geliyor ki, özellikle kaçak inşaatları olan vatandaşlarımıza şu kadar para verirseniz ruhsatı alacağız, kaçak yapınızı legal hale getireceğiz diye dolandırıcılık yapıyorlarmış. Öyle bir şey yok. İmar Barışı Yasasından sonra yapılan kaçak yapılar böyle kağıtla, kürekle legal hale getirilemezler. Bunlarla ilgili yapılacak işlemler yasada yazmaktadır. Hiçbir surette vatandaşlarımız bu tür dolandırıcılara itibar etmesinler ve ev alacağınız zaman, daire alacağınız zaman da, öncelikle kat mülkiyetli, tapulu evler almaya özen gösterin. Kimsenin sizi kandırmasına müsaade etmeyin” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!' 'Böyle evlilik olacaksa, olmasın!'
PARTNER Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı Lüks otomobiliyle Nişantaşı'nda! İşte yeni aşkı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Batman Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:01
Sabah
05:29
Öğle
12:24
İkindi
16:07
Akşam
19:08
Yatsı
20:31

Batman Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Akıncı Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Yeni Pelin Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Gül Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Öğrenciler en iyi tiyatro oyununu sahnelemek için yarıştı
Öğrenciler en iyi tiyatro oyununu sahnelemek için yarıştı
Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı
Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.