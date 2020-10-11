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Batman Belediyesinden öğrencilere hijyen paketi hediyesi

BATMAN HABERLERİ  | 11.10.2020 12:38 | Son Güncelleme

Batman Belediyesi tarafından, korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve öğretime başlayan anaokulu ile ilkokul öğrencilerine hijyen paketi dağıtıldı.Batman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının bulaşma riskini azaltma çalışmaları kapsamında okulları tek tek ziyaret ederek çocuklara hijyen paketi seti dağıttı.

Batman Belediyesinden öğrencilere hijyen paketi hediyesi

Batman Belediyesi tarafından, korona virüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında eğitim ve öğretime başlayan anaokulu ile ilkokul öğrencilerine hijyen paketi dağıtıldı.
Batman Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınının bulaşma riskini azaltma çalışmaları kapsamında okulları tek tek ziyaret ederek çocuklara hijyen paketi seti dağıttı. Eğitim ve öğretim sezonun başlamasıyla birlikte Batman’daki anaokulu ve ilkokulları ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, öğrencilerin virüsten korunmasına yardımcı olmak amacıyla maske, kolonya ve korona virüsten korunma yöntemlerinin yer aldığı pandemi rehberinden oluşan hijyen paketini öğrencilere hediye etti.
Hediyelerini alan öğrenciler Bilgili’ye teşekkür etti.

Batman Belediyesinden öğrencilere hijyen paketi hediyesi

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