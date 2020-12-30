Batman Belediyesinden şehit çocuklarına bisiklet hediyesi

Batman Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde kaydı bulunan 10 şehit yakını öğrenciye, Petrolkent Gençlik Merkezinde gönüllü olarak hizmet veren 3 kişi ile bisikleti çalınan 65 yaşındaki vatandaşa bisiklet hediye etti.

Batman Valisi Hulusi Şahin’in talimatıyla Petrolkent Mahallesi Gençlik Merkezinde 3 gönüllüye ve bisikleti çalınan 65 yaşındaki Şevket Akburak’a birer bisiklet hediye eden Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü, tespit ettiği 10 şehit yakını öğrenciye de birer bisiklet olmak üzere toplam 14 bisikleti hak sahiplerine teslim etti.

Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından vatandaşlara her konuda imkanlar nispetinde destek verildiğini ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili, "Şehit yakını olan 5 kız ve 5 erkek öğrencimize, Petrolkent Mahallesinde Gençlik Merkezi gönüllüsü 3 gencimize ve bisikleti çalınan 65 yaşındaki Şevket Akburak amcamıza birer bisiklet hediye ettik. Allah kaza bela vermesin, güle güle kullanmalarını diliyoruz. Sosyal İşler Müdürlüğümüzün yardımları devam edecektir. Önceliğimiz şehit yakınlarımız olacak, onlar bizim baş tacımızdır. Eğitime destek olmak için evlerinde bilgisayarı, tableti veya televizyonu olmayanlara da eğitimden geri kalmamaları için desteklerimizi esirgemedik" dedi.

Bisikleti çalınan 65 yaşındaki Şevket Akburak’a da bisiklet hediye ettiklerini dile getiren Bilgili, Batman Belediyesinin her zaman Batmanlı vatandaşların yanında yer alacağını sözlerine ekledi.



