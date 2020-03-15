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Batman ikinci fen lisesine kavuştu

BATMAN HABERLERİ  | 15.03.2020 13:56 | Son Güncelleme

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür’ün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde kente ikinci fen lisesi talebi karşılık buldu.AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür’ün ikinci fen lisesi açmak için başlattığı çalışmalardan olumlu sonuç çıktı.

Batman ikinci fen lisesine kavuştu

AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür’ün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüşmesinde kente ikinci fen lisesi talebi karşılık buldu.
AK Parti Batman İl Başkanı Abdullah Akif Gür’ün ikinci fen lisesi açmak için başlattığı çalışmalardan olumlu sonuç çıktı. Başkan Gür, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan kentin ihtiyacı olan ikinci fen lisesi talebinde bulunmuştu. Bakan Selçuk, Başkan Gür’ün talebini yerinde buldu. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gür, "İlimiz merkezde bulunan Fatma Aliye Anadolu Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluruyla yeni eğitim öğretim yılında 2. fen lisesi olarak hizmet verecektir. Ayrıca merkezde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, proje okulları kapsamına alınmıştır. Dolayısıyla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin niteliği artmakla birlikte eğitim verdikleri alanlarda birer mükemmeliyet merkezine dönüşecek. İlimize hayırlı olsun" dedi.

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