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Batman Kitap Fuarında öğrencilere 800 bin liralık hediye çeki dağıtılacak

26.10.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali Hulusi Şahin: - "Öğrencilerimiz aldıkların bu hediye çeklerini fuarda beğendikleri kitabı almak suretiyle harcayacaklar"

Batman'da düzenlenecek kitap fuarında öğrencilere toplam 800 bin liralık hediye çeki dağıtılacak.

Batman Valiliği ve Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Batman Kitap Fuarı 27 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında kitapseverlerle buluşacak.

Fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından çok sayıda yazar kentte konuk olacak.

Hazırlıkları devam eden fuar alanını gezen Vali Hulusi Şahin, AA muhabirine, geçen yıl salgın nedeniyle fuarı açamadıklarını söyledi.

Bu yıl gerçekleştirilecek fuarın artık geleneksel bir hale geldiğini belirten Şahin, vatandaşların ekim ayının sonunu heyecanla beklediğini kaydetti.

Kitapseverlerin fuarı salgın tedbirleri kapsamında gezeceğini aktaran Şahin, "Fuarı aşı olan vatandaşlarımız gezebilecek. Girişlerde HES kodu sorgulaması yapacağız. Bütün vatandaşlarımızı, 12 gün sürecek olan fuara bekliyoruz." dedi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bütün öğrencilerin fuar alanına otobüslerle taşınacağını bildiren Şahin, fuara gelen öğrencilere toplam 800 bin lira hediye çeki dağıtacaklarını belirtti.

Şahin, şöyle konuştu:

"Fuara, ilçeler de dahil çok öğrencimizi taşıyacağız. Onları fuarda kitapla buluşturacağız. Hediye çekleri vereceğiz. Önceki yıl 450 bin liralık hediye çeki dağıtmıştık. 800 bin liralık hediye çeki dağıtacağız. Öğrencilerimiz aldıkların bu hediye çeklerini kitap fuarında beğendikleri kitabı almak suretiyle harcayacaklar. Hedefimiz okuyan bir gençlik ve nesil."

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