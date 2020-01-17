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  4. Batman merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 67 kişi gözaltına alındı

Batman merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 67 kişi gözaltına alındı

BATMAN HABERLERİ  | 17.01.2020 17:18 | Son Güncelleme

Batman merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 67 kişi gözaltına alındı

Batman merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, para karşılığında sahte ve usulsüz engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmesini sağladıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle 67 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman ve Diyarbakır'daki kamu hastanelerinden engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için kendilerine müracaat edenlere, hastanelerdeki irtibatlı oldukları kamu görevlileriyle birlikte hareket ederek para karşılığı sahte ve usulsüz rapor düzenlenmesini sağlayan ve bu yolla haksız kazanç elde ederek kamu kurumlarını zarara uğrattıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Batman merkezli İstanbul, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 67 zanlı yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda farklı kişiler adına düzenlenmiş çok sayıda engelli sağlık kurulu raporları, ilaç kullanım raporları ve tahlil sonuçları ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Batman Diyarbakır İstanbul siirt usulsüz engelli sağlık kurulu raporu

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