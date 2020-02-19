Batman Petrolspor evine 3 puanla döndü

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, Medical Park Batman Petrolspor’a sahasında 1-0 mağlup oldu.

Az sayıda taraftarın takip ettiği müsabakanın ilk yarısı başladığı gibi golsüz berabere sonuçlandı. İkinci yarı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Müsabaka boyunca hiçbir atağı bulunmayan konuk takım 90. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta ceza alanına giren Furkan topu ağlara yolladı ve müsabaka Batman Petrolspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Diyarbekirspor, bu yenilgiyle sezonun ikinci yarısında ilk kez mağlup olmuş oldu. Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Batmanda oynanan maçı Diyarbekirspor son dakika golüyle 1-0 kazanmıştı. Bu kez Diyarbakır’da son dakika golüyle gülen taraf Batman ekibi oldu.

Konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya dostluk görüntüleri damga vurdu. Her iki takım taraftarları arasında centilmenlik gösterileri yaşandı. Müsabakayı her iki takımın yöneticileri birlikte takip ederken, Yeni Diyarbakır Stadyumunda yapılan maçı Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak da izledi.