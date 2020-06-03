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Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi kuruldu

BATMAN HABERLERİ  | 03.06.2020 14:02 | Son Güncelleme

Batman’da üniversitedeki akademisyenler tarafından Stratejik Araştırmalar Merkezi kuruldu.Bilimsel araştırma ve projelerle yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla kurulan Stratejik Araştırmalar Merkezi ile iş bölümü ve dayanışmaya odaklı bilimsel düşüncenin, yaşamın doğasındaki verimliliği sosyal alana taşıma hedefleniyor.Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr.

Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi kuruldu

Batman’da üniversitedeki akademisyenler tarafından Stratejik Araştırmalar Merkezi kuruldu.
Bilimsel araştırma ve projelerle yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla kurulan Stratejik Araştırmalar Merkezi ile iş bölümü ve dayanışmaya odaklı bilimsel düşüncenin, yaşamın doğasındaki verimliliği sosyal alana taşıma hedefleniyor.
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Sadullah Özel, merkezin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Özel, "Sürdürülebilir kalkınma idealinin, ekonomik krizler, savaşlar, çevre sorunları, pandemi ve göç dalgaları gibi küresel engellerle karşılaşması doğrudan yerel etkiler ve sonuçlar göstermektedir. Batman da bu etkileşim ağının içerisinde yer almaktadır. Söz konusu sorunların bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde çözümüne katkı sunacak yerel araştırmaların gerekliliği büyük önem ihtiva etmektedir. Batman’ın ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel altyapı ile güvenlik sorunlarının tespitine ve çözümüne ilişkin bilimsel araştırma ve projelerin hazırlanması, fizibilite raporlarının oluşturulması, kalkınma projeksiyonların çizilmesi öncelikli amaç olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Merkez, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusuna uyumlu bir gelişme sürecine girmesi için kamusal ve özel kurumlara gerekli bilimsel ve teknik verilerin hazırlanması için gerekli altyapısını hazırlamış durumdadır.”

Kentin tanıtımına katkı sunacak
Başkan Özel, kurdukları merkez bünyesinde düzenleyecekleri sempozyumlarla kentin ve bölgenin uluslararası alanda tanınırlığını da hedeflediklerini söyledi. Ekip ruhuyla çalışacaklarını ifade eden Özel, “Batman’ın özellikle sosyal bilimler alanında önceden belirlenecek güncel temalara hakim ulusal ve uluslararası akademisyen ve uzmanların buluşma noktası olması sağlanacaktır. Batman ilinin özellikle sınır ülkelere yakınlığıyla iktisadi, sağlık ve turistik seyahat amaçlarıyla gelen çok sayıda ziyaretçinin dolaşımda olduğu bir merkez olmasının uluslararası ilişkilere katkısı ve bu dolaşımı güvenli şekilde arttıracak hukuksal altyapı konusunda çalışmalar yapılacaktır. Ortadoğu’da sınır ülkeleri arasındaki akrabalık ve komşuluk bağlarının oluşturduğu ilişkilerin güvenliği ve refahı sağlayacak şekilde ilerlemesini sağlayacak çalışmaları yapmayı hedefliyoruz" dedi.
Batman Stratejik Araştırmalar Merkezinde görev dağılımı şöyle:
"Başkan ve Uluslararası Hukuk Direktörü Dr. Sadullah Özel, Ekonomi Politikalar Direktörü Doç. Dr. Halil İbrahim Aydın, Bölgesel Kalkınma Direktörü Dr. Mücahit Çayın, Uluslararası Güvenlik Direktörü Dr. Murat Cihangir."

Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi kuruldu

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