Batman Stratejik Araştırmalar Merkezi kuruldu

Batman’da üniversitedeki akademisyenler tarafından Stratejik Araştırmalar Merkezi kuruldu.

Bilimsel araştırma ve projelerle yerel, bölgesel ve ulusal kalkınmaya katkıda bulunmak amacıyla kurulan Stratejik Araştırmalar Merkezi ile iş bölümü ve dayanışmaya odaklı bilimsel düşüncenin, yaşamın doğasındaki verimliliği sosyal alana taşıma hedefleniyor.

Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Dr. Sadullah Özel, merkezin hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Başkan Özel, "Sürdürülebilir kalkınma idealinin, ekonomik krizler, savaşlar, çevre sorunları, pandemi ve göç dalgaları gibi küresel engellerle karşılaşması doğrudan yerel etkiler ve sonuçlar göstermektedir. Batman da bu etkileşim ağının içerisinde yer almaktadır. Söz konusu sorunların bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde çözümüne katkı sunacak yerel araştırmaların gerekliliği büyük önem ihtiva etmektedir. Batman’ın ekonomik, sosyal, kültürel, fiziksel altyapı ile güvenlik sorunlarının tespitine ve çözümüne ilişkin bilimsel araştırma ve projelerin hazırlanması, fizibilite raporlarının oluşturulması, kalkınma projeksiyonların çizilmesi öncelikli amaç olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Merkez, şehrin sosyal, ekonomik ve kültürel dokusuna uyumlu bir gelişme sürecine girmesi için kamusal ve özel kurumlara gerekli bilimsel ve teknik verilerin hazırlanması için gerekli altyapısını hazırlamış durumdadır.”