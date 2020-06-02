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Batman Üniversitesine alınacak işçiler için kura çekildi

BATMAN HABERLERİ  | 02.06.2020 19:07 | Son Güncelleme

Batman Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak 26 sürekli işçi kadrosu için kura çekildi.

Batman Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacak 26 sürekli işçi kadrosu için kura çekildi. Yapılan başvuruların ardından kura çekimi sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlandı.
Kura çekimi, Batman Üniversitesi Merkez Kampüs konferans salonunda noter huzurunda gerçekleştirildi. Korona virüs salgını sebebiyle alınan önlemlerden dolayı görevli personel ve basın mensupları dışında kimsenin alınmadığı kura çekimleri, üniversitenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Kura sonuçları kamera ile de kayıt altına alındı.
Kura öncesi konuşma yapan Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, kuranın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. Kuradan çıkacakların Batman merkezin yanı sıra Hasankeyf, Sason ve Kozluk meslek yüksek okullarında görevlendirileceğini belirten Rektör Durmuş, "Batman Üniversitemiz inşallah her geçen gün daha ileriye gidecektir. Bizler elimizden geldiğince gayret göstermeye çalışıyoruz. İnşallah kurasını çektiğimiz kardeşlerimizi de bu kervana dahil ederek yolumuza devam edeceğiz” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından ilk kurayı Rektör Durmuş, ardından gazeteciler çekti.

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