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Batman Valiliğinden filyasyon ekibine saldırıya ilişkin açıklama:

BATMAN HABERLERİ  | 27.09.2020 19:33 | Son Güncelleme

"Olayı gerçekleştiren saldırgan güvenlik güçlerince en kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmiştir"

Batman Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimine giden filyasyon ekibindeki doktora saldırıya ilişkin, "Olayı gerçekleştiren saldırgan ise güvenlik güçlerince en kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmiştir." açıklaması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Pazaryeri Mahallesi'ndeki bir eve cumartesi günü Kovid-19 denetimine giden filyasyon ekibindeki doktorun saldırıya uğradığı belirtildi.

Saldırı sonucu Dr. Emrah Yavuzkılıç'ın burnundan yaraladığı, saldırganın güvenlik güçleri tarafından yakalandığı kaydedildi.

Saldırının kınandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında ilimiz merkez Pazaryeri Mahallesi'nde bir adrese Kovid-19 denetimine giden filyasyon ekibinde görevli Doktor Emrah Yavuzkılıç, denetim esnasında bir şahsın saldırısına uğramış ve burnunun kırıldığı tespit edilerek müşahede altına alınmıştır. Olaya karışan 2 kişi hakkında maske ve sosyal mesafe kuralına uymamaları nedeniyle idari yaptırım cezası uygulanmış, olayı gerçekleştiren saldırgan ise güvenlik güçlerince en kısa sürede yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilmiştir."

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