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Batman Valiliği'nden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı

05.10.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman Valiliği'nden uçaksavar atışları nedeniyle "yüksek patlama sesi" uyarısı

Batman Valiliği, kentte yarın gerçekleştirilecek uçaksavar atışlarından dolayı "yüksek patlama sesi" uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 14'üncü İUS Üs Uçaksavar Tabur Komutanlığı tarafından L-70 batarya uçaksavar atışlarının yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, 16.00 ile 16.30 saatleri arasında "yüksek patlama sesi" olabileceği uyarısı yapılarak, vatandaşların paniğe kapılmamaları istendi.

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