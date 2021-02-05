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Batman Valisi Şahin Kozluk’ta incelemelerde bulundu

05.02.2021 17:50 | Son Güncelleme:
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Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk ilçesinde tarihi İbrahim Bey Cami’nde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.Vali Şahin’i, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı ile kamu kurum amirleri karşıladı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Kozluk ilçesinde tarihi İbrahim Bey Cami’nde incelemelerde bulunarak vatandaşların sorunlarını dinledi.
Vali Şahin’i, Kozluk Kaymakamı Eyyüp Güngör, Belediye Başkanı Ayhan Eren, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Selim Kasacı ile kamu kurum amirleri karşıladı. Kozluk tarihi İbrahim Bey Cami’nde cuma namazını kılan Vali Şahin, ardından cami imamından caminin tarihi ve yapısı hakkında bilgi aldı. Caminin restorasyonuyla ilgili de görüş alışverişinde bulunan Vali Şahin, ardından tarihi Hıdır Bey Cami’nde incelemelerde bulundu. Daha sonra çarşı merkezinde bulunan ve yeni kurulan halı sahada incelemelerde bulunan Vali Şahin, ardından Bilge Hafızlık Erkek Yatılı Kur’an Kursunu ziyaret etti. Burada Kur’an-ı Kerim ve hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet eden Vali Şahin, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.

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