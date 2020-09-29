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Batman Valisi Şahin mahalle buluşmalarına devam ediyor

BATMAN HABERLERİ  | 29.09.2020 16:08 | Son Güncelleme

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalle buluşmalarına devam ediyor.İlkinde Hilal Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Vali Şahin bu kez Seyitler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi.

Batman Valisi Şahin mahalle buluşmalarına devam ediyor

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, mahalle buluşmalarına devam ediyor.
İlkinde Hilal Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Vali Şahin bu kez Seyitler Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek talep ve isteklerini dinledi. Programa Vali Hulusi Şahin’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Muzaffer Özkan, Ali Osman Bilgili, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, birim müdürleri, mahalle muhtarı ve çok sayıda mahalleli katıldı. Mahalle sakinlerinin kanalizasyon ve yağmursuyu altyapı, park ve yeşil alan, internet altyapı, EBA Destek Merkezi, metruk ev yıkım taleplerini, madde bağımlılığı ile ilgili sorunlarını yerinde dinleyen Vali Hulusi Şahin, Seyitler Mahallesinin sorunlarının giderilmesi konusunda ilgili birim müdürlerinin gerekli çalışma ve hazırlıklarını yapması için talimat verdi.

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