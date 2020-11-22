Batman Valisi Şahin, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Batman Şehit ve Gazi Aileleri Derneğini (BAŞGAD) ziyaret etti.

Dernek Başkanı Şeyhmus Özcan, 15 Temmuz gazisi Abdullah Ağaya ve üyeler tarafından karşılanan Vali Şahin’e derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özcan ve Ağaya ile bir süre sohbet eden Vali Şahin, "Allah hepinizden razı olsun. Yapmış olduğunuz fedakarlıklar asla unutulmaz. Milletimizin gönlünde ayrı bir yeriniz var. Bu vesileyle hepinize bir kez daha teşekkür ediyor, her zaman yanınızda olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Dün olduğu gibi bugün de elimizden ne gelirse yanınızda olacağız ve olmaya da devam edeceğiz. Allah şehitlerimizi anne, babası, eşi ve çocuklarıyla cennetinde buluştursun. Kahraman gazilerimize de sağlıklı huzurlu bir yaşam diliyoruz. Bütün devlet kurumları, bütün ekibimiz sizlerin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bizler şehit ailelerimize ve gazilerimize çok şey borçluyuz. Bu ortamda duygulanmamak elde değil. Şehit ailelerimizin derneğiniz etrafında toplanarak samimi bir ortam içerisinde ve dayanışma halinde olmaları bizleri ayrıca mutlu ediyor. Başımızın tacı şehitlerimizin bizlere emaneti yakınları ile gazilerimizin içerisinde yer aldığı derneği ziyaretimde, üyeler arasındaki samimiyet ve güçlü dayanışma duygusunu memnuniyetle müşahede ettim. Şehitlerimizin anılarının canlı tutulduğu bu duygu dolu ortamda, şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömür diliyorum. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Başımızın tacı şehitlerimizin bizlere emaneti yakınlarının kurmuş olduğu derneğimizi ziyaretimdeki sıcak karşılama ve aile ortamından büyük mutluluk duydum. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz, kendi aralarındaki dayanışmanın ve samimiyetin güçlendirilmesi ve şehitlerimizin anılarının canlı tutulması amacı ile faaliyet gösteren derneğimize çalışmalarında başarılar dilerim. Bu vesile ile bir kez daha şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyorum" dedi.

Dernek Başkanı Özcan tarafından Vali Şahin’e şehit aileleri ve gaziler adına teşekkür belgesi takdim edildi.



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