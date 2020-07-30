YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman Valisi Şahin, trafik kontrol noktalarında denetimlerde bulundu

Batman Valisi Şahin, trafik kontrol noktalarında denetimlerde bulundu

BATMAN HABERLERİ  | 30.07.2020 16:43 | Son Güncelleme

Batman Valisi Hulusi Şahin, bayram öncesi jandarma ve emniyetin trafik uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıp, sürücülere kırmızı düdük ve bayram şekeri ikram etti.Vali Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ve emniyet personeli ile birlikte uygulama noktalarında incelemelerde bulundu.

Batman Valisi Hulusi Şahin, bayram öncesi jandarma ve emniyetin trafik uygulama noktalarında incelemelerde bulunarak, sürücüleri trafik kuralları konusunda uyarıp, sürücülere kırmızı düdük ve bayram şekeri ikram etti.
Vali Şahin, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsa Çakmak ve emniyet personeli ile birlikte uygulama noktalarında incelemelerde bulundu. Kentin girişlerinde kontrol noktalarında denetimlerde bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, ’’Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında bizler hem jandarmamız hem emniyetimizin trafik denetim noktalarını ziyaret ediyoruz. Ekiplerimiz şuan itibariyle Batman’ın pek çok noktasında bu denetimleri yapıyor. İçişleri Bakanlığımızın trafikte her yıl daha iyiye inisiyatifi çerçevesinde pek çok uygulama yapıyor, bizlerde Batman’da bunları uyguluyoruz. Örneğin biraz önce gördüğünüz düdükler dağıtık, hatalı sürücüye kırmızı düdük uygulamasıydı. Bunun dışında bu yolda hep birlikteyiz projesi var devam ediyor. Hepinizin bildiği hayatın önceliği yayanın uygulaması da devam ediyor. Hedefimiz her yıl başta ölümlü trafik kazaları olmak üzere trafik kazalarının sayısını azaltmak, bu hususta son 3 ila 4 yılda başarılı sonuçlar aldık. Önceki yıl Kurban Bayramındaki ölümlü kaza oranları yüzde onlarla yüzde yirmilerle yüzde otuzlu rakamlarla düştü. Bu yıl biraz daha hassas dönem, çünkü toplu taşımadan ziyade vatandaşlarımız özel araçlarıyla trafiğe çıkma eğilimdeler, bu yüzden yollarımız daha kalabalık daha fazla trafikle karşı karşıyayız. Denetimlerimizi çok sıkı yapıyoruz. Uyarılarımız bütün ekiplerimiz tarafından genelde ölümlü trafik kazaların olduğu yaşandığı hatalar üzerinde oluyor. Bunun başında şerit ihlali var. Şerit ihlalini ağır tonajlı araçlar kendilerine tahsis edilen şeride gitmeleri lazım diğer araçlar hızları ölçüsünde kendi şeridinde kullanmaları lazım. Hatalı sollama ölümlü kazaların en büyük sebebi bu konularda uyarılarımızı yapıyoruz. Tabi ki emniyet kemeri çok çok önemli bu hususta uyarılarımızı yapıyoruz. Tüm ekiplerimiz tam bir teyakkuz halinde bayramda olabilecek en az trafik kazasıyla mümkünse hiç kaza olmadan geçirmemizi bayramın bizlere zehir olmamasını sağlamak bu hususta elimizden geleni yapıyoruz’’ dedi.
Vatandaşlardan Abdullah Aktaş ise ’’Güzel bir uygulama sağ olsun valimiz bize uyarılarda bulundu. Zaten bu uygulamaları yerine getiriyoruz’’ diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBoşanmadan başkasının kollarında!Boşanmadan başkasının kollarında!
PARTNER Aslında bu kadar büyükmüş! Aslında bu kadar büyükmüş!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Kayserispor Onursal Başkanı Özhaseki:

Denizlispor yönetimine taze kan

Denizlispor yönetimine taze kan

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Kayserispor eski yöneticisi Taşcı: "Bu hepimize ders olsun"

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Dilovası’nda 16 bin haneye baklavalık yufka dağıtıldı

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Yaban keçisi ve yavruları görüntülendi

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Samsun'da kaybolan çocuk ormanda uyurken bulundu

Batman Namaz Vakitleri 30 Temmuz Perşembe

İmsak
03:33
Sabah
05:10
Öğle
12:27
İkindi
16:17
Akşam
19:34
Yatsı
21:04

Batman Nöbetçi Eczaneler30 Temmuz Perşembe

Kalamış Eczanesi
Merkez
Yakut Eczanesi
Merkez
Yıldız Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Batman'da 4 ev karantinaya alındı

Batman'da 4 ev karantinaya alındı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı

Ak Parti Eski Batman Milletvekili Nasıroğlu’ndan Bölge Halkına ‘evet’ Çağrısı

6. Kattan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

6. Kattan Düşen Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.