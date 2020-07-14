YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman Valisi Şahin’den Kurban Bayramı öncesi korona virüs uyarısı

Batman Valisi Şahin’den Kurban Bayramı öncesi korona virüs uyarısı

BATMAN HABERLERİ  | 14.07.2020 14:27 | Son Güncelleme

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte arttan korona virüs vakalarına dikkat çekerek Kurban Bayramını Ramazan Bayramı gibi geçirmeleri durumunda Batman için zor günlerin geleceğini söyledi.Batman Valisi Şahin, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları korona virüse karşı uyardı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte arttan korona virüs vakalarına dikkat çekerek Kurban Bayramını Ramazan Bayramı gibi geçirmeleri durumunda Batman için zor günlerin geleceğini söyledi.
Batman Valisi Şahin, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları korona virüse karşı uyardı. Vali Şahin, kentte artan korona virüsü vakalarına dikkat çekerek, Kurban Bayramını da Ramazan Bayramı gibi geçirmeleri durumunda Batman için zor günlerin geleceğini ifade etti. Vali Şahin, "Teşhis ve tedavi konusunda rakamlarımız oldukça iyi ancak maalesef Ramazan Bayramından sonra Batman’da bir vaka artışıyla karşı karşıya kaldık. Bu vaka artışından dolayı bizim pik seviyemiz ancak Haziran 15’inde oluştu. Şuanda yeniden bir düşüş geldi. Gözlemliyoruz ancak özelikle kısıtlamaların kaldırılması ve düğün salonların açılması, çocuk parkların açılması, çocuklarımız parklarda bahçelerde oynuyor biraz vurdumduymazlıkla beraber maalesef rakamlarda kıpırdama yaşadık. Eğer üç kurala uyarsak Kurban Bayramından sonra Batman’da iyi durumlara geleceğiz. Ama Kurban Bayramını da Ramazan Bayramı gibi geçirirsek yine Batman için zor günler geliyor demektir. Onun için vatandaşlarıma sesleniyorum lütfen Kurban Bayramında kucaklaşmaları, sarılmaları bir sonraki bayrama erteleyelim, sosyal mesafeye, maskeye ve hijyene lütfen uyalım. Büyüklerimizin sağlığı için kendi sağlığımız için bu durum çok önemli" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendilerİşte yeni sevgilisi! Böyle görüntülendiler
Eski eşinin görüntülerini arkadaşlarına yollamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme Eski eşinin görüntülerini arkadaşlarına yollamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

Erzincan protokolü şehit ailelerini ziyaret etti

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

İliç’te 15 Temmuz Resim Sergisi düzenlendi

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Adana'da aile sağlığı merkezinde yangın çıktı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

İliç’te Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı 1. Olağan toplantısı yapıldı

Batman Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:14
Sabah
04:58
Öğle
12:26
İkindi
16:19
Akşam
19:45
Yatsı
21:21

Batman Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Burak Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Yalçın Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Erdem Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kaymakam Şekerci’den tekstil atölyesine ziyaret

Kaymakam Şekerci’den tekstil atölyesine ziyaret

Balkondan Düşen Kız Acı İçinde Ambulans Bekledi

Balkondan Düşen Kız Acı İçinde Ambulans Bekledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.