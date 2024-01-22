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Batman’da 1 kişinin öldürüldüğü kavgada bir kişi daha silahla vuruldu

İHA İHA
22.01.2024 15:43 | Son Güncelleme:
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Batman’da komşu akrabalar arasında meydana gelen, bir kişi hayatını kaybettiği, iki kişinin ağır yaralandığı bıçaklı kavganın devamında bir kişi de silahla vuruldu.

Edinilen bilgilere göre, Seyitler Mahallesi 3062. Sokak’ta komşu olan akrabalar arasında yaşanan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda ağır yaralan 3 kişiden Haşim Güner (34), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetmişti.

Sabaha karşı yaşanan olayda hayatını kaybeden Haşim Güner’in yakınları, karşı taraftan Eyüp Güner’i tabanca ile vurdu.
3034. Sokak’ta vurularak ağır yaralanan Eyüp Güner, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, gerginliğin sürdüğü mahallede, TOMA ve panzerlerle güvenlik önlemleri aldı.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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