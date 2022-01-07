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Batman'da 1200 polisle "huzur ve güven" uygulaması

07.01.2022 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 1200 polisle "huzur ve güven" uygulaması

Batman'da şehit bekçi Abdülrezzak Kanat adına 1200 polisle huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında yaptıkları uygulamalarda durdukları araçları ve kişileri kontrol etti.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, gazetecilere vatandaşların huzurunu, can ve mal emniyetini sağlamak için uygulama yaptıklarını söyledi.

Kıraç, "Bir hafta kadar önce şehit olan bekçimiz Abdülrezzak Kanat, kardeşimizin ismini verdiğimiz huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdik. Bu uygulama kapsamında 1200 civarında personelle Batman'ın giriş ve çıkış noktaları, ana kavşaklar, ara mahallelerde yaya uygulamaları ve umuma açık yerler olmak üzere geniş katılımlı bir uygulama yaptık." dedi.

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