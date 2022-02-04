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Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi

04.02.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi

Batman'da 153 parça tarihi eser ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda tarihi eser niteliğindeki objeleri satmaya çalıştığı tespit edilen E.D. yakalandı.

Aramada zanlının üzerinde 93 sikke, 6 yüzük ve 54 obje ele geçirildi.

Tarihi eserler, Batman Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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