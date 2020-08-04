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Batman’da 16 ev karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 04.08.2020 16:22 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında 16 ev karantinaya alındı.Sabah saatlerinde Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada 11 ayrı adreste korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığının belirtilmesinin ardından, Sason Kaymakamlığından da bir açıklama geldi.

Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında 16 ev karantinaya alındı.
Sabah saatlerinde Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada 11 ayrı adreste korona virüs tedbirleri kapsamında karantina uygulamasının başlatıldığının belirtilmesinin ardından, Sason Kaymakamlığından da bir açıklama geldi. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ilçe merkezindeki Orta Mahallesinde 2, Aşağı Mahallede 1, Dikbayır köyünde 1 ve Tekevler Mahallesinde 1 evde karantina uygulamasının başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametgahlarında kalmaları, çok zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle beraber 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Korona virüsün hızla yayıldığı ilçelerde ise vatandaşların tedbir almadığı görüldü.

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Hira Eczanesi
Merkez
Yunus Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Kozluk Eczanesi
Kozluk
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