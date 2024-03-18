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Batman'da 16 parkın toplu açılışı yapıldı

AA AA
18.03.2024 07:51
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Batman'da hizmete sunulan 16 park için toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Batman'da 16 parkın toplu açılışı yapıldı

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Çayı kenarında gerçekleştirilen toplu açılış töreninde, İstiklal Parkı'nın resmi açılışının yanı sıra 15 parkın daha açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Canalp, Tılmerç, Çay, Çamlıtepe, Petrol, Körük, Huzur, Güneykent ve Gültepe mahallelerinde açılan parkların kentin akciğerleri olacağını dile getirdi.

AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu da Batman Çayı ile Dicle Nehri'nin birleştiği alanda yeşil kuşak oluşturulduğunu aktararak, Batman'ı yeşiliyle de anılan bir kent haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Törene, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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