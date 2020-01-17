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  4. Batman’da 170 bin öğrenci karne aldı

Batman’da 170 bin öğrenci karne aldı

BATMAN HABERLERİ  | 17.01.2020 12:40 | Son Güncelleme

Batman’da eğitim gören 170 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.Tilmerç Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Batman’da eğitim gören 170 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Tilmerç Mahallesi’ndeki Kazım Karabekir İlkokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Batman Valisi Hulusi Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Vali Şahin ile İl Milli Eğitim Müdürü Kurtaran, okulda oluşturulan yerli tohum laboratuvarının açılışını gerçekleştirerek, öğrencilerle yerli tohum ekip, ardından öğrencilere karnelerini verdi. Vali Şahin, çocuklara ağaç, toprak ve doğa sevgisini aşılamak için bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirterek, çocukların aynı zamanda evde yedikleri meyvelerin çekirdeklerini de okula getirerek tohuma dönüştüreceklerini kaydetti.
Laboratuvar öğretmeni Nursema Nergiz Kara, laboratuvar çalışmalarına ilişkin Vali Şahin’e bilgiler verdi. Daha sonra sınıfları gezen Vali Şahin, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulunarak fotoğraf çektirdi.

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