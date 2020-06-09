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Batman’da 2 katlı bina karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 09.06.2020 10:16 | Son Güncelleme

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 2 katlı bina, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Bekirhan beldesi Turgut Özal Mahallesi 212.

Batman’da 2 katlı bina karantinaya alındı

Batman’ın Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan beldesinde 2 katlı bina, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kozluk Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Bekirhan beldesi Turgut Özal Mahallesi 212. sokaktaki 7 numaralı 2 katlı bir binada korona virüs vakası görülmesi üzerine kontrol amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İlçemizde belirtilen adreste korona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygı ile duyurulur. Bütün vatandaşların kontrollü sosyal hayat, maske kullanımı, sosyal mesafe ve el hijyenine dikkat etmeleri hem kendi hem de toplum sağlığı açısından önemlidir" denildi.

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Gercus
Çarşı Eczanesi
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