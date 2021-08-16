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Batman'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

16.08.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da 31 düzensiz göçmen yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde durdurulan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pisyar mevkisinde şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

Minibüste yapılan aramada 23 Afganistan ve 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığına organizatörlük yapan sürücü C.A. ile kendi uyruklarındaki vatandaşlara mihmandarlık yaptığı tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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