Batman'da 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 39 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Eylül'de kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarını değerlendiren kent girişinde durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, 23 kilogram skunk ve 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.



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