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Batman’da 50 yıllık caminin minaresi kontrollü yıkıldı

08.05.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman’da 50 yıl önce yapılan caminin depremde ağır hasar alan minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Türkiye’nin birçok ilinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli depremler, çok sayıda yapıya ağır hasar verdi. Batman kent merkezi Çarşı Mahallesi’nde bulunan Lale Camii’nin minaresi de ağır hasar alan yapılar arasındaydı. Minarede yer yer büyük çatlakların oluşması her an devrilebilme tehlikesi oluşturduğu için kontrollü yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen yıkım ekibi güvenlik önlemi alındıktan sonra minareye halat bağladı. Halat yardımı ile minarenin yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım esnasında bir bina hafif şekilde hasar aldı.

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