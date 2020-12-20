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Batman'da 6-8 Ekim olaylarına destek verdikleri iddiasıyla 18 kişi yakalandı

BATMAN HABERLERİ  | 20.12.2020 20:25 | Son Güncelleme

Batman'da 6-8 Ekim olaylarına destek verdikleri iddiasıyla 18 kişi yakalandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK/KCK operasyonu kapsamında 6-8 Ekim olaylarına katıldığı, desteklediği belirlenen aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, "6-8 Ekim olayları" olarak bilinen Suriye'nin Ayn el Arap (Kobani) kentinde PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması YPG ile DEAŞ terör örgütleri arasında yaşanan çatışmalar bahane edilerek, PKK/KCK terör örgütü üyelerince 2014 yılında Batman'da "kanunsuz gösteri ve şiddet eylemleri" yapan kişilere yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, eylemlere destek verdiği ve katıldığı belirlenen kişilere yönelik Batman Cumhuriyet Savcılığınca haklarında yakalama kararı çıkartılan 18 kişiye yönelik Kozluk ilçesinde farklı adreslere operasyon düzenlendi.

Opersyonda aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 18 şüpheli yakalandı.

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