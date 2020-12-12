Batman'da 810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor

İBRAHİM TOPRAK - Sağlık Bakanlığınca Batman'da 90 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış için gün sayıyor.

Sağlık Bakanlığınca Batman'da 810 yatak kapasiteli ve 90 bin metrekare alanda yapılan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 170 poliklinik, 18 ameliyathane, 130 yoğun bakım yatağı ve 2 bin 500 personel ile gelecek günlerde hizmet vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, AA muhabirine, son yıllarda devletin Batman'a ciddi yatırımlarının olduğunu, geçen yıl Hasankeyf Devlet Hastanesi ve Gercüş Devlet Hastanesi, 2 adet 112 istasyonu ve 10 ambulansın hizmete girdiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığınca Batman'da otel konseptinde modern Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında sona gelindiğini belirten Pamukçu, gelecek günlerde hasta kabulüne başlanacağını bildirdi.

"Hastane modern bir binada, otel konseptinde, insanların geldiğinde hizmetlerini rahat alabileceği şekilde planlandı. Bu çerçevede daha önce Batman'da olmayan 3. basamak sağlık hizmetleri verilmiş olacak." diyen Pamukçu, gelecek yıl da hastanede onkoloji tanı tedavi merkezi, immün ve yanık ünitelerinin hizmete gireceğini söyledi.