Batman'da akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı

Batman'da, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında akıl ve zeka oyunları atölyesi açıldı.
Yeni Mahalle İlkokulu'nda açılan atölyede bir araya gelen Türk ve Suriyeli öğrenciler, oyunlar oynadı, okul bahçesinde ağaç dikti.
PIKTES İl Koordinatörü Mehmet Ali Kasal, AA muhabirine, Türk ve Suriyeli öğrencilerin birlikte eğitim gördüğünü söyledi.
Atölyede de birlikte oynayacak olan çocukların kaynaşacaklarını belirten Kasal, şunları kaydetti:
"Burada öğrencilerimiz daha kaliteli zaman geçirmeyi, bu vesileyle telefon ve tabletten başka oyunların olduğunu öğrenecekler. İnşallah Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerimiz zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirecekler. Zeka oyunları oynayarak birbirlerini daha iyi tanıyacaklar."
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz