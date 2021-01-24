Batman’da ambulansın ulaşamadığı hasta kepçe ile taşındı

Batman’ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 56 yaşındaki hasta, 112 acil personelleri ve şantiye şefliği ekipleri tarafından battaniyeye sarılıp kepçenin ağzında ambulansa ulaştırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesine bağlı Dağçatı köyü Suarkı mezrasında şeker ve yüksek tansiyon hastası olan 56 yaşındaki Salih Şahin, aniden rahatsızlanınca yakınları 112 acil sağlık ekiplerine haber vererek yardım istedi. Hastayı almaya giden sağlık ekipleri, 1 metreyi aşan kar nedeniyle köye ulaşamayınca ilçe şantiye ekiplerinden yardım talebinde bulundu. 4 saatlik çalışmanın ardından köye ulaşan şantiye ekipleri ve 112 acil sağlık personelleri, kepçenin ağzına battaniyeye sererek aldıkları Şahin’i ambulansa ulaştırdı. Ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Salih Şahin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

