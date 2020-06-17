YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

Batman’da aranması olan 17 kişi yakalandı

BATMAN HABERLERİ  | 17.06.2020 16:08 | Son Güncelleme

Batman’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kayıtları bulunan 17 kişi yakalandı.Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Batman’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kayıtları bulunan 17 kişi yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde aranan şahısların yakalanması için operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Hakkında yakalama müzekkeresi bulunan şahıslara yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü’nün 16 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu operasyon neticesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S., E.U., M.İ., O.B., C.İ., P.K., M.E.O., E.T. M.M.D. ile haklarında arama kararı bulunan F.Ü., A.C., Y.Ç., S.A., R.A., G.K., H.Ö., U.S. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslar İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi
PARTNER İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi İşte Arda Türkmen'in 15 yaş küçük sevgilisi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

Müdür Sönmez 12 yıl aradan sonra görevine geri döndü

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri devam ediyor

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Milletvekili Arvas ve belediye başkanlarından Bakan Varank’a ziyaret

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kocaeli'de trafik kazası nedeniyle şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Konya’da tır ve hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Batman Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
02:58
Sabah
04:46
Öğle
12:22
İkindi
16:15
Akşam
19:47
Yatsı
21:27

Batman Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Acet Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Yeni Meydan Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Uğur Eczanesi
Sason
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

Sason’da iş adamları ve esnaftan karakol komutanına ziyaret

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

Batman’da “t” Plaka İhalesi Yapılacak

PKK'lı genç kızdan şok itiraf!

PKK'lı genç kızdan şok itiraf!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.