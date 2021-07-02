YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da aşı ikna ekipleri köyleri gezerek, aşılama çalışması yürütüyor

Batman'da aşı ikna ekipleri köyleri gezerek, aşılama çalışması yürütüyor

02.07.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı ikna ekiplerinin çalışmasına katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu: - "Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın ayağına giden sağlık kahramanlarımız, onlara Kovid-19 aşısı uygulamaktadır"

Batman'da aşı ikna ekipleri köyleri gezerek, aşılama çalışması gerçekleştiriyor.

Batman'da kamu ve özel hastaneler ile aile sağlık merkezlerinde aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mobil ekipler de aşıya ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için köyleri geziyor. Aşı yapma konusunda tereddüt eden vatandaşları ikna ekipleri ziyaret ediyor. İhtiyaç duyulduğu durumlarda İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu da ikna ekiplerinin çalışmasına katılıyor.

Pamukçu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınını bitirebilmek amacıyla Batman'daki tüm sağlık teşkilatının seferber olduğunu söyledi.

Batman'da 120 bin kişiye 170 bin doz aşının yapıldığını bildiren Pamukçu, tüm aile sağlığı merkezleri, özel ve kamu hastanelerinde aşıların randevulu bir şekilde uygulandığını, mobil ekiplerin de kırsalda aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Pamukçu, şöyle konuştu:

"Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın ayağına giden sağlık kahramanlarımız, onlara Kovid-19 aşısı uygulamaktadır. Vatandaşların kafalarında soru işareti olan yerlerde bizzat aile hekimlerimiz, psiko sosyal merkezimiz, çözülemediği durumlarda bizzat ben çalışmalara katılıyorum. Vatandaşların kafa karışıklığını gidermek istiyoruz. İkna çalışmaları kapsamında köylerin ileri gelenlerinden de istifade ediyoruz. Köyün kanaat önderlerinden, imamından, muhtarından, öğretmenlerinden bu anlamda saygınlığı olan herkesten salgını bitirebilmek, aşıya rağbeti arttırabilmek adına destek alıyoruz."

Batman'da aşıya büyük bir rağbetin olduğunu ifade eden Pamukçu, 15 Temmuz'a kadar yüksek oranda aşılama yaparak salgınını hem Batman'dan hem de Türkiye gündeminden çıkarmak istediklerini kaydetti.

Gürpınar Köyü Muhtarı Fahrettin Çelik de, Kozluk mobil sağlık ekibinin köylerine gelerek aşılama yaptığını aktararak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tuzluca köyünden Faruk Altuner ise İl Sağlık Müdürü Pamukçu'nun köylerine geldiğini ve yaptığı bilgilendirmenin ardından aşıya karşı ön yargılarının kırıldığını anlattı.

Köy halkının aşılamadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Altuner, "Herkese tavsiyemiz bu dönemde aşılarını yapmalarıdır. Köyümüzün hepsi aşı oldu. Sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz. Lütfen herkes aşısını olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'ye geliyor! Tarih belli olduTürkiye'ye geliyor! Tarih belli oldu
PARTNERSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiğiSerenay Sarıkaya'nın telefon trafiği
Batman'da iş dünyasından Türk Kızılay'a kan bağışı desteğiBatman'da iş dünyasından Türk Kızılay'a kan bağışı desteği
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 2 Temmuz Cuma

İmsak
03:03
Sabah
04:51
Öğle
12:25
İkindi
16:18
Akşam
19:49
Yatsı
21:28

Batman Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Cuma

İpekyüz Eczanesi
Merkez
Kısmet Eczanesi
Merkez
Örnek Eczanesi
Merkez
Roza Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
İnal Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Samsunspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

LGS'de imam hatip ortaokullarından 3 öğrenci zirveyi paylaştı, binlerce öğrenci üst dilimde yer aldı

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

Van'ın gururu LGS birincilerinden İmam hatip ortaokulu öğrencisi Hakan Şakar:

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

LGS'de 500 tam puan alan Suriyeli Dlyar Safo, Siirt'in gururu oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.