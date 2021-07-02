Batman'da aşı ikna ekipleri köyleri gezerek, aşılama çalışması yürütüyor

Batman'da aşı ikna ekipleri köyleri gezerek, aşılama çalışması gerçekleştiriyor.

Batman'da kamu ve özel hastaneler ile aile sağlık merkezlerinde aşılama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Mobil ekipler de aşıya ulaşmakta zorluk yaşayan vatandaşlara aşı yapmak için köyleri geziyor. Aşı yapma konusunda tereddüt eden vatandaşları ikna ekipleri ziyaret ediyor. İhtiyaç duyulduğu durumlarda İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu da ikna ekiplerinin çalışmasına katılıyor.

Pamukçu, AA muhabirine, Kovid-19 salgınını bitirebilmek amacıyla Batman'daki tüm sağlık teşkilatının seferber olduğunu söyledi.

Batman'da 120 bin kişiye 170 bin doz aşının yapıldığını bildiren Pamukçu, tüm aile sağlığı merkezleri, özel ve kamu hastanelerinde aşıların randevulu bir şekilde uygulandığını, mobil ekiplerin de kırsalda aşılama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Pamukçu, şöyle konuştu:

"Aşıya ulaşmakta zorluk çeken vatandaşlarımızın ayağına giden sağlık kahramanlarımız, onlara Kovid-19 aşısı uygulamaktadır. Vatandaşların kafalarında soru işareti olan yerlerde bizzat aile hekimlerimiz, psiko sosyal merkezimiz, çözülemediği durumlarda bizzat ben çalışmalara katılıyorum. Vatandaşların kafa karışıklığını gidermek istiyoruz. İkna çalışmaları kapsamında köylerin ileri gelenlerinden de istifade ediyoruz. Köyün kanaat önderlerinden, imamından, muhtarından, öğretmenlerinden bu anlamda saygınlığı olan herkesten salgını bitirebilmek, aşıya rağbeti arttırabilmek adına destek alıyoruz."

Batman'da aşıya büyük bir rağbetin olduğunu ifade eden Pamukçu, 15 Temmuz'a kadar yüksek oranda aşılama yaparak salgınını hem Batman'dan hem de Türkiye gündeminden çıkarmak istediklerini kaydetti.

Gürpınar Köyü Muhtarı Fahrettin Çelik de, Kozluk mobil sağlık ekibinin köylerine gelerek aşılama yaptığını aktararak, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Tuzluca köyünden Faruk Altuner ise İl Sağlık Müdürü Pamukçu'nun köylerine geldiğini ve yaptığı bilgilendirmenin ardından aşıya karşı ön yargılarının kırıldığını anlattı.

Köy halkının aşılamadan memnuniyet duyduğunu ifade eden Altuner, "Herkese tavsiyemiz bu dönemde aşılarını yapmalarıdır. Köyümüzün hepsi aşı oldu. Sağlık ekiplerine teşekkür ediyoruz. Lütfen herkes aşısını olsun." ifadelerini kullandı.

