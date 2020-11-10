Batman’da Atatürk’ü anma programı

Batman’da Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü nedeni ile anma programı düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 82’nci yıl dönümünde tüm yurtta olduğu gibi Batman’da da anıldı. 10 Kasım Atatürk’ü anma programı, Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Tören, 2 dakikalık saygı duruşu, sirenlerin çalması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Hatice Gündoğan günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma yaptı. Mustafa Kemal Atatürk’ün bilim ve teknolojiyi 20. yüzyılda yol gösterici olarak gördüğünü belirten Gündoğan, “Türk devletinin ulaşması gerektiği aşamayı 20. yüzyılın başlarında yaşamda en gerçekçi yol göstericinin bilim ve teknoloji olduğunu üstün bir öngörü ile tespit etmiştir. Ayrıca gerçek kurtuluşun ekonomik bağımsızlıktan, ülkenin her bakımdan kalkındırılıp güçlendirilmesinden geçtiğini belirtmiş batı uygarlığının biliminden ve teknolojisinden yararlanarak, bunları özümseyerek çağdaş uygarlık düzeyine çıkıp bu düzeyi de aşmayı milletin önüne amaç olarak koymuştur" dedi.

Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törene Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

