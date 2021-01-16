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Batman’da babaları tarafından terk edilen çocukların evinde sürpriz

16.01.2021 13:43 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, Batman’da iki yıl önce babaları tarafından terk edilen üç kardeşin evleri elden geçirilerek sürpriz yapıldı.Sosyal medya üzerinde kurdukları Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle hayali olan çocuklara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sürprizler yaparak gönülleri fethetmeye devam ediyor.

Diyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, Batman’da iki yıl önce babaları tarafından terk edilen üç kardeşin evleri elden geçirilerek sürpriz yapıldı.
Sosyal medya üzerinde kurdukları Çocuklar Üşümesin Platformu üyeleri, hayırsever vatandaşlara ulaşan ve buradan aldıkları desteklerle hayali olan çocuklara ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sürprizler yaparak gönülleri fethetmeye devam ediyor. Batman’da yaşayan ve babaları tarafından terk edilen ihtiyaç sahibi bir aileye komşuları tarafından platform üyelerine sosyal medya üzerinden ulaşarak, ailenin zor durumda olduklarını ve evlerinin yaşanılamaz durumda olduğunu ileterek aile adına yardımda bulundu. Platform üyeleri, kolları sıvayarak harekete geçip evi tespit ederek gerekli malzemeleri tedarik edip ailenin evine gitti. Üyeler ve yanlarında getirdikleri ustalarla anneleriyle yaşayan üç kardeşin evi elden geçirilerek çocuklara yatak odası hazırladı. Üyeler, üç çocuğuyla tek başına yaşayan ve çalışmayan annenin mutfağını gıdalarla doldurup aileye sürpriz yaptı.
Aile, yapılan sürprize sevinirken, platform üyelerine ve yardım severlere teşekkürlerini iletti.

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Batman Namaz Vakitleri 16 Ocak Cumartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:23
Öğle
12:30
İkindi
15:06
Akşam
17:28
Yatsı
18:48

Batman Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Cumartesi

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Merkez
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