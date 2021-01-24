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Batman'da bazı STK üyeleri ile polisler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

24.01.2021 11:43 | Son Güncelleme:
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Batman'da bazı STK üyeleri ile polisler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Batman'da bazı sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri ve polisler yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Bir Kalp Bin Umut Platformu, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği ve Sahipsiz Hayvanlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen, Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerinin de katıldığı etkinlikte, kentin kırsal noktalarına soğukta yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan hayvanlar için yem bırakıldı.

Bir Kalp Bin Umut Platformu sözcüsü Veysi Mercimekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayvanlara yiyecek desteğinde bulundukları için mutlu olduklarını ifade etti.

Kar nedeniyle doğada bulunan canlıların yaşam mücadelesine katkıda bulunmak istediklerini belirten Mercimekçi, ekip olarak kent merkezine ve kırsal alanlara ortalama 5 ton bıraktıklarını söyledi.

Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Recep Kavuş, amaçlarının canlıların yaşam ve barınma haklarına dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Kavuş, etkinliğin toplumda sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili farkındalık oluşmasına katkı sağlamasını temenni ettiklerini belirtti.

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Sabah
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İkindi
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Akşam
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