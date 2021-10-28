YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman'da belediye aşılama oranının artırılması için iki konser düzenleyecek

Batman'da belediye aşılama oranının artırılması için iki konser düzenleyecek

28.10.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin; - "Aşılama konusunda özellikle gençlerimizi iknada problem yaşıyoruz. Bunu teşvik için, bu sayıyı arttırabilmek için belediye olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz"

Batman Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında aşılama oranını artırmak için hafta sonu iki konser düzenlenecek.

Belediye tarafından fuar alanında gerçekleştirilecek ve HES kodu ile giriş yapılacak konserlere, iki doz aşısını yaptıranlar alınacak.

Organizasyon kapsamında 30 Ekim'de Ece Seçkin, 31 Ekim'de ise Ceza, saat 21.00'de Batmanlılarla buluşacak.

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayısında kentin iyi noktada bulunduğunu ancak aşılamada aynı durumun geçerli olmadığını söyledi.

Şehrin turuncu iller arasında yer aldığını ifade eden Şahin, "Aşılamada Batman en düşük iki üç ilden biri. Aşılama konusunda özellikle gençlerimizi iknada problem yaşıyoruz. Bunu teşvik için, bu sayıyı artırabilmek için belediye olarak çeşitli etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Şahin, 30-31 Ekim'de aşılamayı arttırabilmek amacıyla iki büyük konser düzenlediklerini, bu etkinliklere iki doz aşısını tamamlamış vatandaşların alınacağını aktardı.

Konserlerin aşılamayı teşvik etmesi halinde devam edeceğini anlatan Şahin, "Tüm hedefimiz aşılama oranını artırabilmek. Yarın tekrar yeni bir dalga ile karşılaşmayacağımızı kimse söyleyemez. Elimizde silah, zırh olarak kullanabileceğimiz tek şey aşı. Dolayısıyla aşılanmamız, kendimizi ve sevdiklerimizi korumamız lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Batman'da gençlerle buluştuAK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Batman'da gençlerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Batman

Batman Namaz Vakitleri 28 Ekim Perşembe

İmsak
05:08
Sabah
06:30
Öğle
12:04
İkindi
15:02
Akşam
17:29
Yatsı
18:45

Batman Nöbetçi Eczaneler28 Ekim Perşembe

Kısmet Eczanesi
Merkez
Mehmet Eczanesi
Merkez
Okan Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Besiri
Vefa Eczanesi
Gercus
Zeynep Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
Batman ECZANELER
Batman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Çaykur Rizespor, galibiyet serisi hedefliyor

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Kocaeli'de kaçak 148 bin boş, 85 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.