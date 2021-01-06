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Batman'da bıçaklı kavgada HDP'li yönetici hayatını kaybetti

BATMAN HABERLERİ  | 06.01.2021 12:18 | Son Güncelleme

Batman'da bıçaklı kavgada HDP'li yönetici hayatını kaybetti

Batman'ın Beşiri ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada, HDP'li yönetici yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Beşpınar köyünün Doruklu mezrasında oturan Mehmet Ş.Ç. (43) ile Burhan Kaplan (36) arasında tarlada hayvan otlattıkları sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada yaralanan Mehmet Ş.Ç. Batman'da özel bir hastane, Kaplan da Beşiri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacağı ve kalbinden yaralanan Kaplan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaplan'ın Siirt'in Kurtalan ilçesinde HDP yöneticisi olduğu öğrenildi.

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