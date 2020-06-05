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Batman'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı

BATMAN HABERLERİ  | 05.06.2020 18:18 | Son Güncelleme

Batman'da bir köy ikinci kez karantinaya alındı

Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde ikinci kez karantina süreci başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak için Gönüllü köyünün 14 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi.

Köye giriş ve çıkışların yasaklandığı, başta güvenlik ve sağlık olmak üzere bütün tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, karantina sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.

Aynı köy daha önce de karantinaya alınmıştı.

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