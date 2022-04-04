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Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

04.04.2022 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayan zanlı tutuklandı

Batman'da boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

Bir süredir ayrı yaşayan ve boşanma aşamasında olan D.E. (37) ile eşi S.E. (31) arasında Meydan Mahallesi Şemsiye Sokak'ta tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.E. tarafından bıçakla ağır yaralanan S.E, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan ve polis tarafından yakalanan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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