YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da çalınan arı kovanları bulunarak sahiplerine teslim edildi

Batman’da çalınan arı kovanları bulunarak sahiplerine teslim edildi

BATMAN HABERLERİ  | 07.11.2020 10:58 | Son Güncelleme

Batman’ın Sason ilçesi Derince köyünde ikamet eden Cemal Şahin’e ait olduğu tespit edilen 16 kovan arı, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.Sason’da birçok ailenin geçim kaynağı olan arı besiciliği ve bal üretimi, son 2 yılda hırsızların hedefi haline geldi.

Batman’ın Sason ilçesi Derince köyünde ikamet eden Cemal Şahin’e ait olduğu tespit edilen 16 kovan arı, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Sason’da birçok ailenin geçim kaynağı olan arı besiciliği ve bal üretimi, son 2 yılda hırsızların hedefi haline geldi. Yaz aylarında yerleşim yerlerinden uzak yüksek kesimlere götürülen arı kovanları, besicilerin yerleşim yerine dönmesini fırsat bulan hırsızlar tarafından çalınarak başkalarına satılıyor. Batman’da arıkovanı hırsızlık olaylarının artmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızların izini sürerek birçok besiciye ait çalınan kovanları tespit edip, sahibine geri verdi. Son olarak 10 yıldır Sason ilçesinde arı besiciliği yaparak geçimini sağlayan besicilerden Cemal Şahin’e ait olduğu tepsi edilen 16 kovan arı hırsızlar tarafından Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde bir besiciye satıldığını tespit eden jandarma ve güvenlik korucuları, buldukları arıları sahibine teslim etti. Arılarına kavuşan besici Cemal Şahin, arılarının tek geçim kaynağı olduğunu belirterek, güvenlik korucuları ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Didem Soydan hastanelik oldu Didem Soydan hastanelik oldu
PARTNERKoronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktıKoronavirüsü yenen Tuvana Türkay: Ciğerimde hasar bıraktı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Batman Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:18
Sabah
06:41
Öğle
12:04
İkindi
14:53
Akşam
17:18
Yatsı
18:36

Batman Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Bayındır Eczanesi
Merkez
Belde Eczanesi
Merkez
Halk Eczanesi
Merkez
Marmara Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Gercus
Merkez Eczanesi
Kozluk
Özen Eczanesi
Sason
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Şeyh Mahmut Türbesi'ne binlerce kişi akın etti
Şeyh Mahmut Türbesi'ne binlerce kişi akın etti
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.