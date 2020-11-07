Batman’da çalınan arı kovanları bulunarak sahiplerine teslim edildi

Batman’ın Sason ilçesi Derince köyünde ikamet eden Cemal Şahin’e ait olduğu tespit edilen 16 kovan arı, jandarma ve güvenlik korucuları tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Sason’da birçok ailenin geçim kaynağı olan arı besiciliği ve bal üretimi, son 2 yılda hırsızların hedefi haline geldi. Yaz aylarında yerleşim yerlerinden uzak yüksek kesimlere götürülen arı kovanları, besicilerin yerleşim yerine dönmesini fırsat bulan hırsızlar tarafından çalınarak başkalarına satılıyor. Batman’da arıkovanı hırsızlık olaylarının artmasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, hırsızların izini sürerek birçok besiciye ait çalınan kovanları tespit edip, sahibine geri verdi. Son olarak 10 yıldır Sason ilçesinde arı besiciliği yaparak geçimini sağlayan besicilerden Cemal Şahin’e ait olduğu tepsi edilen 16 kovan arı hırsızlar tarafından Sason ilçesine bağlı Yuvalıçay köyünde bir besiciye satıldığını tespit eden jandarma ve güvenlik korucuları, buldukları arıları sahibine teslim etti. Arılarına kavuşan besici Cemal Şahin, arılarının tek geçim kaynağı olduğunu belirterek, güvenlik korucuları ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.



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