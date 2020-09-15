YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Batman
  4. Batman’da çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı

Batman’da çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı

BATMAN HABERLERİ  | 15.09.2020 14:22 | Son Güncelleme

Batman’da güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı.Batman genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı.

Batman’da çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı

Batman’da güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karışan 74 kişi yakalandı.
Batman genelinde suçların önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı. Çalışmalar kapsamında, 12 bin 132 şahıs sorgusu ve 2 bin 657 araç sorgusu yapıldı, 21 hırsızlık olayı, 2 oto hırsızlık olayı, 1 motosiklet hırsızlık olayı, 3 yan kesicilik-dolandırıcılık olayı aydınlatıldı, 11 kayıp şahıs bulunurken, 2 kasten yaralama olayı, 2 yağma olayı aydınlatıldı. 1 kasten öldürme olayı olmak üzere toplam 43 olay aydınlatılırken, çeşitli suçlara karışan 35 şahıs ve aranan 39 şahıs olmak üzere toplamda 74 şahıs yakalandı.
Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik olarak 24 saat görevimizin başında olacağımız halkımız tarafından bilinmelidir. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
PARTNER Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı! Yürekler ağza geldi! Ünlü modacı podyumda yere kapaklandı!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Batman Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:29
Sabah
05:50
Öğle
12:16
İkindi
15:46
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Batman Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Alibeyköy Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
Gültekin Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Gercus
Rojda Eczanesi
Kozluk
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Gercüş’te çıkan yangında bin dönümlük alan kül oldu
Gercüş’te çıkan yangında bin dönümlük alan kül oldu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Batman Bölge Hastanesinin 100 yataklı ek binası hizmete giriyor
Gercüş’te Öğrenciler Hünerlerini Sergiledi
Gercüş’te Öğrenciler Hünerlerini Sergiledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.