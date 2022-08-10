Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Batman'da çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Kemal Parkı'nda dün gece Mesut D. ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Mesut D. aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mesut D, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlıyı yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz